Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике. Миллиардер, которого СМИ часто называют другом Путина, сказал об этом в интервью телеграм-каналу Mash.



Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись, снятую, как утверждает канал, внутри дворца в Геленджике. Издание «Инсайдер» после этого выяснило, что главный редактор, директор и совладелец канала Mash Максим Иксанов живет в доме управделами президента и работает на администрацию главы государства.

После того, как Алексей Навальный был задержан по возвращению из Германии, его соратники опубликовали расследование, где утверждается, что для Владимира Путина под Геленджиком был построен роскошный дворец за 100 миллиардов рублей, оформленный на третьих лиц. Путин заявил, что здание ему не принадлежит. Издание «Медуза» выяснило, что на мысе Идокопас соорудили еще и 16-уровневый подземный бункер.