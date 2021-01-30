Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов подтвердил свое задержание

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов подтвердил свое задержание. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, я подтверждаю, что задержан, говорить не могу», — сказал он.

Как сообщает «Медиазона», Сергей Смирнов успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». Силовики ждали С.Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном. Также сообщается, что по информации «Апологии протеста», журналисту вменяют нарушение закона о митингах.