Россияне были дисквалифицированы после первого заезда в соревнованиях экипажей двухместных саней на чемпионате мира

Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов были дисквалифицированы после первого заезда в соревнованиях экипажей двухместных саней на чемпионате мира в германском Кенигсзе за попытку финишировать после падения с помощью рук.

Кашкин и Коршунов во время спуска допустили серьезную ошибку, которая повлекла за собой падение на большой скорости. Спортсмены сумели в итоге забраться в сани, продолжив спуск. Однако финиш на трассе в Кенигсзе находится на участке с контруклоном, вследствие чего ехавшие на малой скорости спортсмены не сумели доехать до черты полтора два метра. Они пытались добраться до финиша, отталкиваясь от льда руками, но сделать это саночникам помешали находившиеся рядом судьи.