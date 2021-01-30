Американский посол в России заявил, что дипмиссия опубликовала информацию о протестах ради безопасности граждан США

Американский посол в России заявил, что дипмиссия опубликовала информацию о протестах исключительно ради безопасности граждан США. Джон Салливан отметил, что это обычная практика. В интервью телеканалу «Дождь» посол подчеркнул, что дипломаты не давали никаких инструкций, а только информировали американских граждан, чтобы они не ходили на акцию и оставались в безопасности. Джон Салливан отметил, что другие посольства в Москве в прошлую субботу сделали то же самое. Неделю назад, 23 января по всей России несогласованные протесты в поддержу Алексея Навального. Ранее на этой неделе в российском МИДе заявили, что рассматривают публикации на сайте посольства США как прямое вмешательство во внутренние дела страны.