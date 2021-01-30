Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов задержан в Москве, когда вышел гулять с ребенком. Он успел подтвердить это нашей радиостанции и сказал, что больше не может разговаривать. На видео задержания, которое опубликовало в своем «Твиттере» издание «Медиазона», к Сергею Смирнову подходят полицейские в бронежилетах. В сообщении издания говорится, что сын журналиста остался с двумя редакторами «Медиазоны», с ним все в порядке. По информации правозащитного проекта «Апология протеста», Сергею Смирнову вменяют нарушение правил проведения митингов. К нему в Тверской отдел полиции выехал адвокат проекта «Апология протеста» Алан Гамазов.
2021-01-30T14:31:19+03:00
2021-01-30T14:31:19+03:00
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Эксклюзив Эха 14:31, 30 января 2021
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