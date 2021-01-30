Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов задержан в Москве, когда вышел гулять с ребенком. Он успел подтвердить это нашей радиостанции и сказал, что больше не может разговаривать. На видео задержания, которое опубликовало в своем «Твиттере» издание «Медиазона», к Сергею Смирнову подходят полицейские в бронежилетах. В сообщении издания говорится, что сын журналиста остался с двумя редакторами «Медиазоны», с ним все в порядке. По информации правозащитного проекта «Апология протеста», Сергею Смирнову вменяют нарушение правил проведения митингов. К нему в Тверской отдел полиции выехал адвокат проекта «Апология протеста» Алан Гамазов.