Передача контроля над ситуацией силовикам провоцирует рост участников в протестных акциях 31 января – политолог

Передача контроля над ситуацией силовикам провоцирует рост участников в протестных акциях 31 января. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов.

«Очевидно, что контроль над ситуацией отдан силовикам. Политических последствий они не просчитывают. Общее восприятие ситуации со стороны население, имидж власти – они в таких категориях вообще не мыслят. Все эти перекрытия, с политической точки зрения, безусловно большая ошибка, потому что это выглядит как отступление властей. Чтобы люди вышли протестовать, нужно ощущение, что власть слабеет, что инициатива принадлежит протестующим. Если этого компонента нет, то даже недовольные в основной своей массе остаются дома, не выходят на улицу. Сейчас силовики, своими действиями демонстрируя, что они ушли в оборону, формируют этот компонент. Шанс, что этот протест будет многочисленным, сейчас возрастает», — сказал он.

В центре Москвы в воскресенье 31 января вводятся ограничения на передвижение пешеходов. В полиции поясняют, что это связано с призывами к несогласованным акциям протеста в поддержку Алексея Навального. МВД предупреждает, что для пешеходов будут перекрыты некоторые улицы в пределах Бульварного кольца. Также с 8 утра будут закрыты на вход и выход станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. В мэрии добавили, что в районах перекрытий будут закрыты магазины и кафе. В центре Москвы не будут продавать алкоголь в стеклянной таре.