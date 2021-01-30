В связи с несанкционированными протестами 31 января поезда метро не будут останавливаться на ряде станций — Венедиктов

В связи с несанкционированными протестами 31 января поезда метро не будут останавливаться на ряде станций в центре Москвы, планируются изменения маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Станции закрыты для пересадок, так как поезда будут проезжать без остановок. Для пересадок нужно пользоваться кольцевой линией. Это Мосметро заявляет. Сообщение от Мосгортранса: завтра по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре», — сказал он.

А.Венедиктов также добавил, что в зоне ограничений, по информации департамента транспорта, будет работать такси.

В центре Москвы в воскресенье 31 января вводятся ограничения на передвижение пешеходов. В полиции поясняют, что это связано с призывами к несогласованным акциям протеста в поддержку Алексея Навального. МВД предупреждает, что для пешеходов будут перекрыты некоторые улицы в пределах Бульварного кольца. Также с 8 утра будут закрыты на вход и выход станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. В мэрии добавили, что в районах перекрытий будут закрыты магазины и кафе. В центре Москвы не будут продавать алкоголь в стеклянной таре.