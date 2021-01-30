Власти Ульяновской и Самарской областей заявили о выплате семьям погибших в ДТП под Самарой по миллиону рублей. Это сообщили «Интерфаксу» в правительстве Самарской области. Губернатор региона Дмитрий Азаров объявил воскресенье днем траура.

Траур завтра будет объявлен и в Ульяновской области. Как отметил губернатор Сергей Морозов, большинство погибших в результате столкновения рейсового микроавтобуса с грузовиком под Сызранью – это жители Ульяновской области. Жертвами аварии стали 12 человек, 11 госпитализированы.