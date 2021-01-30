В полиции проверят информацию о том, что неизвестный в интернете собирает людей для уличных беспорядков в Москве

В полиции проверят информацию о том, что неизвестный по объявлению в интернете собирает людей для уличных беспорядков в Москве. Также ведомстве сказали, что уже нашли потерпевших в результате предыдущего несанкционированного митинга.

В МВД отчитались о новых следственных действиях, которые касаются митингов за освобождение политика Алексея Навального.

Так, агентство ТАСС со ссылкой на источник в полиции сообщает, что ведомство начинает проверку из-за объявления на интернет-сервисе Avito. Автор публикации ищет людей спортивного телосложения, для того, чтобы завтра они вышли на несанкционированную акцию, напали на людей в форме и сняли это на видео. За выполненную работу откликнувшимся обещают от десяти до двадцати тысяч рублей. Кто разместил это объявления, и откликнулся ли на него кто-нибудь, пока не известно.

В столичном главке МВД сегодня также сказали, что по уголовному делу о перекрытии дорог во время прошлого митинга уже допрошены представители нескольких юридических лиц. Их официально признали потерпевшими. Также полицейские поговорили и с некоторыми водителями, которые, как отметили в ведомстве, из-за действий участников акций не смогли проехать в районе Пушкинской площади.

Ранее признание юридических лиц потерпевшими после митингов в Москве приводило к тому, что компании подавали иски на людей, которых власти считают организаторами этих акций. Так после летних протестов 2019-ого года владельцы ресторана «Армения», ГБУ «Автомобильные дороги» и Мосгортранс выиграли у оппозиционеров в судах десятки миллионов рублей.