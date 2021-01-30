Столичный дептранс предупредил, что завтра из-за акции в поддержку Навального изменят маршруты 24 автобусов

Столичный департамент транспорта предупредил, что завтра из-за акции в поддержку Алексея Навального изменят маршруты 24 автобусов. Их перестроят так, чтобы они обходили те центральные улицы, которые в воскресенье будут перекрыты. В ведомстве это объясняют требованиями полиции. Кроме того, завтра будут закрыты 7 станций метро в центре. Как отметили в департаменте транспорта, поезда их будут проходить без остановок, поэтому пересаживаться с ветки на ветку рекомендуют на Кольцевой линии. В МВД накануне сообщили, что вблизи Кремля будет ограничено движение пешеходов, в том числе на Манежной площади и Никольской улице. Рестораны и кафе, а также часть магазинов в самом центре города будут закрыты. В том числе, «Детский мир» и торговый центр «Нацутилус», сказал нашей радиостанции глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Генпрокуратура и МВД предупредили от ответственности за участие в завтрашней несогласованной акции и за призывы выйти на улицы.