Пользователи МТС, как передает РИА Новости, сообщают о сбоях в работе сотового оператора. Основное число жалоб поступает из Москвы, Петербурга, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска. С чем связан сбой, пока неизвестно.