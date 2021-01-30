В Самарской и Ульяновской областях завтра будет траур по погибшим в ДТП с рейсовым микроавтобусом. Об этом сегодня объявили главы этих регионов. Микроавтобус, который следовал из Самарской области в Ульяновскую, накануне столкнулся на трассе с грузовиком. Погибли 12 человек, как передает ТАСС, 11 находятся в реанимации.