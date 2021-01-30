МЧС направило три пожарных вертолета на тушение пожара на северо-западе Москвы. По данным ведомства на территории промзоны горит топливозаправщик. Как передает РИА Новости, огонь с него перекинулся на машину с газовыми баллонами. По предварительным данным, пострадавших нет.