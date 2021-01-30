Два уголовных дела на участников акции в поддержку Алексея Навального возбудили в Екатеринбурге. Как сообщили в СК, фигурантов обвиняют в насилии в отношении представителей власти. В связи с акциями 23 января в поддержку политика Алексея Навального, по данным портала ОВД-Инфо», в Москве были задержаны более полутора тысяч человек, по всей России – свыше четырех тысяч. В столице расследуют около 10 уголовных дел.