В мэрии Москвы предупредили, что «Детский мир», «Наутилус» и рестораны вблизи Лубянки будут завтра закрыты

В мэрии Москвы предупредили, что «Детский мир», торговый центр «Наутилус» и рестораны вблизи Лубянки будут завтра закрыты из-за протестной акции. Об этом сообщил в интервью нашей радиостанции глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что это вопрос безопасности москвичей и принес извинения за доставленные неудобства. Из-за несогласованной акции в поддержку Алексея Навального завтра будет также ограничено движение пешеходов вблизи Кремля и будут закрыты 7 станций московского метро в центре города. Как сообщили в департаменте транспорта, поезда их будут проходить без остановок, пересадкки на другие линии можно будет сделать на Кольцевой ветке. Кроме того, по требованию полиции завтра изменят маршруты наземного транспорта.