Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил воскресенье днем траура по погибшим в ДТП под Сызранью. Жертвами дорожного происшествия, по данным СК, стали 12 человек. Большинство жертв аварии под Сызранью — жители Ульяновской области. В регионе обьявили траур. Сейчас врачи в Самаре борются за жизнь остальных пострадавших.

Полугодовалого ребенка ночью перевезли в Самару в областную детскую больницу на реанимобиле. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По последним данным 10 пострадавших сейчас находятся под наблюдением медиков в Сызранской больнице. Рассматривается возможность при нормализации их состояния перевезти пятерых пациентов в Самару, рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян, который сейчас работает в Сызранской больнице.

Он рассказал, что водитель большегруза осмотрен медиками и в госпитализации не нуждается. По предварительной информации, полуприцеп его машины занесло на встречную полосу движения где в это время проезжал пассажирский автобус. Сколько человек находилось в салоне до сих пор неизвестно.

Губернатор Самарской области в соцсетях сообщил, что пострадавшим и родственникам погибших окажется необходимая помощь.

Авария произошла на трассе м-5 под Сызранью этой ночью. 10 человек погибли на месте и еще двое скончались в больнице.