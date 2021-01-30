Следственные органы проводят новые обыски и задержания по делам, связанным с митингами за освобождение Навального

Следственные органы проводят новые обыски и задержания по делам, связанным с митингами за освобождение политика Алексея Навального. Это происходит в разных регионах.

Люди в форме приходят к общественным активистам с раннего утра. Так, в Набережных челнах участника акции 23-тьего января Андрея Чванова полицейские встретили на выходе из дома, когда тот собирался отвезти дочь в школу. Как сообщает интернет-издание «ОВД-Инфо», ему позволили это сделать, а затем увели в отделение, где завели протокол об организации несогласованного массового мероприятия. Задержанный останется под стражей на ночь до суда.

Одновременно с этим в Нижнем Новгороде, как сообщает местный штаб Навального, полицейские пришли домой сразу к пяти активистам. У некоторых из них на обысках уже изъяли компьютеры и мобильные телефоны. «ОВД-Инфо» уточняет, что эти следственные действия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.



Помимо этого, в Мурманске сегодня задержали как минимум десять человек. Аресты участников акций или тех, кто по версии следователей может быть причастен к организации завтрашних несогласованных митингов, сейчас также проходят в Волгограде и Чебоксарах.



Еще в Новосибирске, как изданию рассказали сами активисты, сейчас в отделение увезли как минимум тридцать человек из тех, которые вышли на уже традиционную акцию «кормления голубей».



Обыски по делам, связанным с протестными митингами, проходят в разных городах страны почти всю неделю. Следователи приходили домой к арестованному политику Алексею Навальному, главному редактору интернет-издания «Медиазона» Сергею Смирному и многим другим.