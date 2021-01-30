Более чем в двадцати отделах полиции не пускали адвокатов к задержанным в ходе протестов в поддержку Навального

Более чем в двадцати отделах полиции не пускали адвокатов к задержанным в ходе протестов 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор группы мониторинга «ОВД-инфо» Григорий Дурново.

«После задержаний на акции 23 января более чем в 20 отделах полиции не пускали адвокатов, которые приехали представлять интересы задержанных. Объявляли план «крепость», таким образом, адвокаты оставались на улице и не могли защищать людей. План «крепость», вообще-то говоря, по правилам вводится в тех случаях, когда осуществляется нападение на отдел полиции или проводятся учения. Адвокаты к этому отношения не имеют, тем не менее, это постоянно используется, адвокаты с этим сталкиваются в последнее время все чаще», — сказал он.

В ходе несогласованных протестов в поддержку Алексея Навального по всей стране 23 января, по данным портала «ОВД-Инфо», полиция задержала как минимум 4033 человека. Новая несанкционированная акция в поддержку политика планируется в воскресенье 31 января.