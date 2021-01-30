В центре Москвы закроют 7 станций метро и ограничат движение из-за несогласованной акции в поддержку Навального

В центре Москвы завтра будут закрыты 7 станций метро и ограничено движение пешеходов из-за несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. По требованию властей не будут работать кафе, рестораны и часть магазинов, сказал нашей радиостанции глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



Поезда московского метро завтра по требованию полиции будет проезжать без остановок 7 станций в центре. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Закрыты на вход и выход с 8 утра будут станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Накануне вечером в полиции сообщили, что в воскресенье будет ограничено движение пешеходов вблизи Кремля. В запретную зону попали Красная и Манежная площади, улицы Никольская и Варварка.



К завтрашним перекрытиям готовится, в частности, Российский академический молодежный театр. Его директор Софья Апфельбаум рассказала нашей радиостанции, что зрителей предупредят о необходимости приехать заранее.



По словам Софьи Апфельбаум, все билеты на воскресные спектакли уже раскуплены.

Тем временем, источник ТАСС в полиции сообщает о проверке объявления в интернете, где ищут спортсменов, которые готовы за деньги завтра нападать на полицейских. Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила об ответственности за участие в несогласованных протестах.



С аналогичным предупреждением накануне выступила и Генпрокуратура.