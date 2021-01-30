В связи с несанкционированными протестами 31 января в центре Москвы будут закрыты рестораны, кафе и часть магазинов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«В связи с планируемыми несанкционированными публичными мероприятиями в воскресенье в центре Москвы часть магазинов и кафе, к сожалению, будут закрыты, также будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре, алкогольных напитков. В это же время будут закрыты центральные станции метро. Это вопрос безопасности всех москвичей, поэтому приносим наши извинения за те неудобства, которые мы предоставляем», — сказал он.

А.Немерюк также подчеркнул, что в воскресенье будет закрыт «Детский мир» на Лубянке, торговый центр «Наутилус» и рестораны, прилегающие к Лубянской площади и расположенные на соседних улицах.