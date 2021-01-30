Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за протестных акций открыть для молодежи бордели. По его словам, так можно в два-три раза снизить агрессивность молодых людей, которые, по мнению политика, выходят на митинги. В интервью радио «Комсомольская правда» Жириновский сказал, что большинство протестующих – это неженатые холостяки, которым некуда девать свою энергию.