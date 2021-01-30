Агентство ТАСС сообщает, что московская полиция проверяет информацию о наборе спортсменов для участия в протестах. По словам источника, в МВД обратился некий гражданин, который нашел в интернете объявление, где предлагают завтра в центре столицы нападать с перцовыми баллончиками на полицейских. За это, как передает агентство, обещано вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее МВД и Генпрокуратура пригрозили гражданам ответственностью, вплоть до уголовной, за участие в несогласованных протестах в поддержку Алексея Навального и призывы к ним. Завтра в центре Москвы будут закрыты 7 станций метро, рядом с Кремлем будет ограничено движение пешеходов. Кроме того, как сообщают в мэрии, в центре города будут закрыты рестораны, кафе и часть магазинов.
2021-01-30T12:31:54+03:00
2021-01-30T12:35:58+03:00
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12:31, 30 января 2021
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