МВД сообщает о задержании в Приморье мужчины, который размещал видеоролики с призывами к убийству полицейских. По данным полиции, это 42-летний житель села Новопокровка, который ранее был трижды судим. Против него возбудили дело об экстремизме, ему грозит срок до 5 лет лишения свободы, передает ТАСС.