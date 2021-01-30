МВД сообщает о задержании в Приморье мужчины, который размещал видеоролики с призывами к убийству полицейских. По данным полиции, это 42-летний житель села Новопокровка, который ранее был трижды судим. Против него возбудили дело об экстремизме, ему грозит срок до 5 лет лишения свободы, передает ТАСС.
2021-01-30T12:31:36+03:00
2021-01-30T12:31:36+03:00
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12:31, 30 января 2021
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