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12:31, 30 января 2021

МВД сообщает о задержании в Приморье мужчины, который размещал видеоролики с призывами к убийству полицейских

МВД сообщает о задержании в Приморье мужчины, который размещал видеоролики с призывами к убийству полицейских. По данным полиции, это 42-летний житель села Новопокровка, который ранее был трижды судим. Против него возбудили дело об экстремизме, ему грозит срок до 5 лет лишения свободы, передает ТАСС.



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