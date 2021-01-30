В МВД сообщили, что из-за протестов 23 января признаны потерпешими ряд юридических лиц. Кроме того, допрошены водители, чьи машины были блокированы во время несогласованной акции. Как передает ТАСС, в полиции отметили, что установлена сумма причиненного ущерба предприятиям города Москвы, но называть ее не стали. В связи с акциями 23 января в поддержку политика Алексея Навального, по данным портала ОВД-Инфо», в Москве были задержаны более полутора тысяч человек, по всей России – свыше четырех тысяч. В столице расследуют около 10 уголовных дел.
2021-01-30T12:31:14+03:00
2021-01-30T12:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 30 января 2021
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