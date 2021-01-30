Зрителям необходимо будет заранее планировать маршрут проезда до РАМТ из-за перекрытий в центре Москвы – директор

Зрителям необходимо будет заранее планировать маршрут проезда до РАМТ из-за перекрытий в центре Москвы в связи с протестами 31 января. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

«Поскольку метро будет закрыто, то идти в театр нужно будет со стороны Пушкинской, Тверской и Чеховской. У нас завтра два спектакля, для детей и подростков. Мы всех ждем, театр будет работать, мы постараемся сделать все, чтобы спектакли состоялись, но, конечно, зрителям надо будет приходить заранее и заранее выбирать маршрут, потому что, как мы поняли, все станции метро вокруг театра будут завтра закрыты», — сказала она.

Директор РАМТ добавила, что информация будет разослана зрителям и размещена на сайте театра.

В центре Москвы в воскресенье 31 января вводятся ограничения на передвижение пешеходов. В полиции поясняют, что это связано с призывами к несогласованным акциям протеста в поддержку Алексея Навального. МВД предупреждает, что для пешеходов будут перекрыты некоторые улицы в пределах Бульварного кольца. Также с 8 утра будут закрыты на вход и выход станции метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город. В мэрии добавили, что в районах перекрытий будут закрыты магазины и кафе. В центре Москвы не будут продавать алкоголь в стеклянной таре.