Координаторов штабов Навального в Волгограде и Чебоксарах вновь арестовали после окончания предыдущих арестов. Суд в Волгограде назначил Евгению Кочегину 10 суток административного ареста, Семен Кочкин в Чебоксарах получил 7 суток, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Кочегин признан судом виновным в организации протестной акции. По данным полиции, в его аккаунтах в соцсетях продолжают распространять информацию о предстоящих акциях протеста. Сам активист подчеркивает, что в спецприемнике у него нет интернета.

Тем временем, портал «ОВД-Инфо» и штаб Алексея Навального в Нижнем Новгороде сообщают, что силовики пришли с обысками к пяти местным активистам.