В Telegram появился канал, в котором публикующий личные данные силовиков, разгонявших субботние митинги

В мессенджере Telegram появился канал, в котором публикующий личные данные силовиков, разгонявших субботние митинги, его обнаружили журналисты газеты «Коммерсант». После акций, в ходе которых пострадали десятки демонстрантов, не было заведено ни одного дела против представителей власти.

В канале, аудитория которого составляет 8,5 тысяч человек, участники выкладывают персональную информацию о полицейских и росгвардейцах, работавших на акциях 23 января – тогда по всей стране задержали более 4 тысяч человек. В канале публикуются имена участвовавших в этом силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках. Кроме того, пишет «Коммерсант», в канал встроен специальный поисковый механизм – в него можно анонимно загрузить данные, которые добавляются в отчет. В Telegram был и другой канал – с личными данными участников протестов, но его уже заблокировали. Газета со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что вычислить владельцев таких каналов крайне сложно, особенно в Telegram, который не так охотно взаимодействует с органами, как другие соцсети. И если штрафы за разглашение персональных данных граждан незначительные, то о силовиках власти позаботились отдельно: депутаты уже внесли законопроект, защищающий информацию о сотрудниках силовых структур.

Деанонимизация силовиков стала одним из приемов сопротивления оппозиции в Белоруссии, где акции протеста жестко подавляются. Это вызвало серьезные споры об этичности публикации таких данных.