Поезда московского метро завтра по требованию полиции будет проезжать без остановок 7 станций в центре. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Закрыты на вход и выход с 8 утра будут станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Накануне вечером в полиции сообщили, что завтра будет ограничено движение пешеходов вблизи Кремля. В запретную зону попали Красная и Манежная площади, улицы Никольская и Варварка. В МВД это объясняют тем, что на завтра в центре Москвы намечена несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Полиция и Генпрокуратура грозят гражданам ответственностью за участие в протестах и призывы выходить на улицы.