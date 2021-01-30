Поезда московского метро завтра по требованию полиции будет проезжать без остановок 7 станций в центре. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Закрыты на вход и выход с 8 утра будут станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Накануне вечером в полиции сообщили, что завтра будет ограничено движение пешеходов вблизи Кремля. В запретную зону попали Красная и Манежная площади, улицы Никольская и Варварка. В МВД это объясняют тем, что на завтра в центре Москвы намечена несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Полиция и Генпрокуратура грозят гражданам ответственностью за участие в протестах и призывы выходить на улицы.
2021-01-30T12:02:20+03:00
2021-01-30T12:02:20+03:00
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12:02, 30 января 2021
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