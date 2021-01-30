Поезда в московском метро в воскресенье будут проезжать без остановок семь станций в центре столицы

С 8:00 в воскресенье поезда в столичном метро будут проезжать без остановок семь станций, о закрытии которых в пятницу сообщили в столичном главке МВД, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ведомство уточняет, что речь идет о станциях «Александровский сад» Филевской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии.

Накануне в пресс-службе московской полиции сообщили о закрытии этих станций метро на вход и выход в день проведения несогласованной властями акции 31 января.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.