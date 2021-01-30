Большое кольцо Московского метро, как сообщили в мэрии, запустят на год раньше, чем планировали. Это произойдет в следующем году, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в настоящее время завершается проходка тоннелей. Бочкарев добавил, что в этом году планируется запустить 11 станций на разных участках Большого кольца, передает «Интерфакс». станций.