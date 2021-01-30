В России за сутки, как сообщили в оперативном штабе, выявили более 19 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Из них в Москве – 2430, почти на 400 человек меньше, чем накануне. По данным оперативного штаба, в столице скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. Днем ранее в официальную статистику попали 63 летальных исхода. В целом, в России за сутки скончались 512 человек с коронавирусом.