Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке в столичном аэропорту «Внуково», сообщает источник ТАСС. По его словам, это произошло накануне, около 23 часов. Отмечается, что на полете и посадке самолета, который летел из Грозного, инцидент не сказался.