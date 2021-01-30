Коммерсант: В мессенджере «Телеграм» стали публиковать личные данные силовиков, которые задерживали людей 23 января

В мессенджере «Телеграм», как пишет газета «Коммерсант» стали публиковать личные данные силовиков, которые задерживали людей 23 января. Для поиска полицейских и сотрудников Росгвардии используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных, поясняет издание. Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в интервью газете сказал, что публикация персональных данных может угрожать безопасности силовиков и их родственников, поэтому парламентарий не исключил появления новых инициатив для привлечения за это к ответственности администраторов площадок в интернете. В связи с несогласованными акциями 23 января в поддержку политика Алексея Навального, по данным портала ОВД-Инфо», в Москве были задержаны более полутора тысяч человек, по всей России – свыше четырех тысяч.
2021-01-30T11:31:29+03:00
2021-01-30T11:31:29+03:00
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11:31, 30 января 2021
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