Коммерсант: В мессенджере «Телеграм» стали публиковать личные данные силовиков, которые задерживали людей 23 января

В мессенджере «Телеграм», как пишет газета «Коммерсант» стали публиковать личные данные силовиков, которые задерживали людей 23 января. Для поиска полицейских и сотрудников Росгвардии используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных, поясняет издание. Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в интервью газете сказал, что публикация персональных данных может угрожать безопасности силовиков и их родственников, поэтому парламентарий не исключил появления новых инициатив для привлечения за это к ответственности администраторов площадок в интернете. В связи с несогласованными акциями 23 января в поддержку политика Алексея Навального, по данным портала ОВД-Инфо», в Москве были задержаны более полутора тысяч человек, по всей России – свыше четырех тысяч.