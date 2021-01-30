Движение Black Lives Matter, ознаменовавшее борьбу с расовой дискриминацией, выдвинули на Нобелевскую премию мира

С предложением выдвинуть движение Black Lives Matter — «Жизни чернокожих имеют значение» — на нобелевскую премию выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде, сообщает издание The Guardian. Политик обосновал свой выбор тем, что это движение вышло далеко за пределы США и стало призывом к системным изменениям по всему миру. Оно заставило включиться в борьбу против расизма другие страны и мобилизовало представителей самых разных этнических групп, подвергающихся дискриминации. Движение Black Lives Matter возникло еще в 2013 году, но привлекло особой внимание прошлым летом, когда после убийства полицейским афроамериканца в Соединенных Штатах, а вскоре и за их пределами, начались беспрецедентные акции протеста. Они нередко сопровождались беспорядками, столкновениями с полицией, а также сносом памятников историческим личностям, ассоциирующимся с рабством. Исследования показывают, что подавляющее большинство акций были мирными. Движение получило широкую поддержку общества и стало одним из главных событий 2020 года.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.