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11:04, 30 января 2021

В России выявлено 19 032 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них в Москве — 2430. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 512 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 502 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 832 080 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 человека.



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