Роскомнадзор вызвал представителей социальных сетей из-за не удалённых призывов к участию в несогласованных акциях

Роскомнадзор вызвал представителей крупных социальных сетей из-за не удалённых призывов к участию в несогласованных акциях. Ранее надзорное ведомство угрожало крупными штрафами.

РКН ожидает у себя представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» для разъяснения ответственности указанных платформ за не удаление публикаций с призывами к участию в незаконных митингах. Об этом сказано на сайте ведомства. Там также отмечается, что за отказ блокировать такие сообщения компаниям грозят штрафы до четырёх миллионов рублей, а в случае повторного нарушения закона эта сумма штрафа вырастет.

Ранее на этой неделе в Роскомнадзоре объявили, что все упомянутые социальные сети, а также Instagram и youtube суммарно не удалили 170 призывов к участию в несанкционированных митингах. Администрации интернет-площадок эту информацию комментировать отказались.

Из других сообщений Роскомнадзора следует, что социальные сети все же вели работы по удалению призывов к митингам 23-тьего января. В день акции надзорное ведомство отчиталось о том, что социальные сети стёрли 89 процентов подобных публикаций из числа выявленных. Чиновники отметили, что благодаря взаимодействию с администрациями интернет-ресурсов, количество незаконных призывов удалось свести к минимуму.

Еще в среду генерального директора китайской соцсети TikTok в России Сергея Соколова также вызывали и в Государственную думу. Согласился ли он на встречу с депутатами – еще не известно.