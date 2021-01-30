Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил воскресенье днем траура по погибшим в ДТП под Сызранью. Жертвами дорожного происшествия, по данным СК, стали 12 человек. Морозов в своем инстаграме отметил, что 10 из них – это жители Ульяновской области, передает «Интерфакс». Как сообщили власти Самарской области, где накануне рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком, 11 пострадавших находятся в реанимации. Прокуратура проводит проверку, сообщил прокурор Сызранского района Владимир Ирха.



Пострадавшего в ДТП под Сызранью полугодовалого ребенка перевели в областную больницу.