Этап Кубка мира по сноуборду пройдет сегодня в Москве на Воробьевых горах. Согласно требованиям Роспотребнадзора, трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%. По словам организаторов, соревнования смогут посетить порядка 350 человек, передает ТАСС. Следующий этап Кубка мира по сноуборду также пройдет в России – он состоится 6 и 7 февраля в Челябинской области.