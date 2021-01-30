Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин сказал, что пойдет на выбору в Госдуму по федеральному списку. По его словам, он будет баллотироваться от объединения трех партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», передает РИА Новости. Политические силы в четверг подписали манифест о слиянии.