Иран, как сообщил посол республики в Москве, подписал контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник». Договор включает производство препарата в Иране, передает РИА Новости. Глава дипмиссии Казем Джалали сказал, что в ближайшее время в Россию приедет иранская делегация для обсуждения этого вопроса.