В Генпрокуратуре Белоруссии заявили о планах признать экстремистским бело-красно-белый флаг. Он будет запрещен к публичной демонстрации, сказала в эфире государственного телевидения официальный представитель ведомства Анжелика Курчак. Она утверждает, что в годы Великой Отечественной этот флаг стал символом зверств на белорусской земле. С августа прошлого года бело-красно-белый флаг является символом протестов в стране против власти Александра Лукашенко.