Глава Совета при президенте по правам человека назвал провокациями призывы к участию в протестах в Москве. Валерий Фадеев сказал ТАСС, что предстоящая акция в поддержку арестованного Алексея Навального не просто не согласована, а прямо запрещена, поскольку не сняты ограничения из-за пандемии. В МВД и Генпрокуратуре предупредили об ответственности за призывы к несогласованным протестам, а также за участие в них. Накануне вечером в столичном полиции сообщили, что в воскресенье с 8 утра будут закрыты на вход и выход 7 станций метро в центре города. Как следует из карты, опубликованной на сайте МВД, для пешеходов будут закрыты территории возле Кремля, включая Никольскую улицу и Варварку.