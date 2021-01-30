Траур по погибшим в ДТП под Сызранью будет объявлен завтра в Ульяновской области. Это сообщил у себя в «Инстаграме» губернатор Сергей Морозов. В Ульяновскую область направлялся рейсовый микроавтобус, который накануне вечером столкнулся с грузовиком в Самарской области. По данным СК и местных властей, погибли 12 человек, 11 пострадавших в реанимации, передает ТАСС.