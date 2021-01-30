Чехия и Франция вновь закрывают границы на фоне тревожной ситуации с коронавирусом. Возвращение к жестким ограничениям на передвижение в частности связаны с распространения нового штамма.

В Чехию, где с октября действует режим чрезвычайно ситуации из-за эпидемии, с сегодняшнего дня закрыт въезд для иностранцев. Эта мера будет действовать по меньшей мере до середины февраля. Граждане других государств смогут въезжать в республику только в случае крайней необходимости, например для учебы или работы, посещения ближайших родственников, лечения, а также участия в похоронах и свадьбах. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки. В стране число выявленных случаев заболевания приближается к миллиону. Ограничения на въезд и выезд вводит и Франция – касается оно всех стран за пределами Евросоюза. С завтрашнего дня в республике закрываются все крупные торговые центры. Ранее СМИ писали о планах французских властей ввести новый карантин, но с этим пока решили повременить. В стране, где всего более 3 миллионов инфицированных, сейчас действует комендантский час. Германия с сегодняшнего дня также закрывает границы, но пока для 5 стран — Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР, где быстро распространяется новый, особо опасный вариант коронавируса.

Во всех трех странах уже запущен процесс массовой вакцинации населения.