Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. В Следственном комитете заявили, что она и другие фигуранты дела о превышении должностных полномочий заключали госконтракты с аффилированными коммерческими организациями. В СК заявили, что они поставляли медицинского оборудования по завышенной стоимости, и на это тратились бюджетные средства, выделенные Омской области на борьбу с коронавирусом. Ущерб оценивается в 105 миллионов рублей.
2021-01-30T10:02:14+03:00
2021-01-30T10:02:14+03:00
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10:02, 30 января 2021
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