Экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. В Следственном комитете заявили, что она и другие фигуранты дела о превышении должностных полномочий заключали госконтракты с аффилированными коммерческими организациями. В СК заявили, что они поставляли медицинского оборудования по завышенной стоимости, и на это тратились бюджетные средства, выделенные Омской области на борьбу с коронавирусом. Ущерб оценивается в 105 миллионов рублей.