Следственный комитет объявил в розыск предпринимателя Александра Хоменко, которого ведомство называет «спонсором ФБК». Бизнесмена обвиняют в мошенничестве.

СК объявил, что фактический руководитель компаний «Строй инжиниринг» и «ВИП сервис» причастен к трём преступлениям, подпадающим под уголовную статью о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. В частности, в ведомстве утверждают, что Александр Хоменко и его соучастники – их имена не называются — похитили более тридцати миллионов рублей при выполнении госконтрактов на работы по капитальному ремонту Сергиево-Посадского социально-экономического техникума.

В Следственном комитете добавили, что предприниматель сейчас «скрывается на территории Украины», и отдельно отметили, что ранее он оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией, который российские власти признали иностранным агентом. Связано ли это уголовное дело с тем, что его фигурант был одним из спонсоров ФБК, в сообщении ведомства не уточняется.

Ранее следственные органы неоднократно проявляли повышенный интерес к людям, которые переводят деньги этому фонду и штабам Навального. Прошлой зимой их массово стали вызывать на допросы. Как сообщало интернет-издание Znak.com, в феврале это происходило в целом ряде российских городов, например, в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске.

Еще в 2019-ом в отношении ФБК также завели уголовное дело об отмывании денег. В связи с ним на счета некоторых сотрудников фонда и их родственников был наложен арест.