Американец Тревор Брайан завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе. Он выиграл у канадца Бермейна Стиверна техническим нокаутом в 11-м раунде. Поединок прошел в американском штате Флорида.