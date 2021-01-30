Полиция Вануату задержала россиян на яхте «Милонга», которые совершают кругосветное путешествие. Как сообщили ТАСС в посольстве России в Австралии, судно с тремя членами экипажа неделю назад зашло в территориальные воды тихоокеанского островного государства, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. В димпмиссии отметили, что россиян задержали и поместили на карантин, поскольку они не предупредили местные власти о том, что намерены зайти в порт. Республика еще в марте из-за пандемии закрыла свои границы.
2021-01-30T09:32:33+03:00
2021-01-30T09:32:33+03:00
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09:32, 30 января 2021
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