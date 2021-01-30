В Киргизии задержан глава пресс-службы президента страны. Нургазы Анаркулов подозревается в вымогательстве взятки у претендента на одну из руководящих должностей, сообщили в Государственном комитете национальной безопасности. Анаркулов занял нынешний пост осенью прошлого года.