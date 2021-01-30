Рестораны в Петербурге с этого дня могут вернуться к круглосуточному режиму работы. Постановлением губернатора Александра Беглова также смягчены ограничения из-за пандемии по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и на спортивные мероприятия, разрешено принимать посетителей в океанариумах и аквапарках. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки, передает ТАСС. Ранее Беглов отмечал, что в городе удалось добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.